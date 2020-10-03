Появилось видео ставшего «кладбищем» морских животных пляжа Камчатки

Росприроднадзор 3 октября опубликовал видеозапись Халактырского камчатского пляжа, на который выбросились тысячи морских обитателей. Видео снято с коптера с высоты птичьего полета.

О том, что морские животные выбросились на берег Халактырского пляжа на Камчатке из-за возможного химического загрязнения воды, стало известно ранее.

Местные жители запечатлели на фото и видео погибших мертвых морских звезд и ежей, рыб, крабов и осьминогов.

29 сентября глава региона Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения.