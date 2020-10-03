Посольство РФ получило отказ Германии на просьбу о консульском доступе к Навальному

Посольство России в Берлине получило отказ МИД Германии на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к блогеру Алексею Навальному, сообщили в субботу, 3 октября, в МИД РФ в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе дебатов в бундестаге.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному», — говорится в сообщении.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, врачи получили беспрепятственный доступ к Навальному, результатам его лечения в больнице Омска и подписали документы о передаче блогера под их профессиональную опеку.

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с А. Навальным», — отметили в МИДе.

Ранее в субботу министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, то Евросоюз обязательно введет санкции в отношении России по делу Навального.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали.