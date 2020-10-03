Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Азербайджан сообщил о новых обстрелах города Тертер в Карабахе
Спорт
Экс-чемпиона мира по боксу Ковалева приговорили к трем годам условно в США
Мир
Посол ЕС не увидел перспективы немедленного открытия границ с Россией
Происшествия
Самолет Ан-24 экстренно сел в Якутске из-за отказа двигателя
Общество
СК начал проверку после информации о гибели морских животных на Камчатке

Посольство РФ получило отказ Германии на просьбу о консульском доступе к Навальному

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Берлине получило отказ МИД Германии на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к блогеру Алексею Навальному, сообщили в субботу, 3 октября, в МИД РФ в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе дебатов в бундестаге.

Презумпция санкционности: появится ли в ЕС «список Навального»
Анонс новых ограничительных мер не повлиял на российский рынок

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному», — говорится в сообщении.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, врачи получили беспрепятственный доступ к Навальному, результатам его лечения в больнице Омска и подписали документы о передаче блогера под их профессиональную опеку.

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с А. Навальным», — отметили в МИДе.

Ранее в субботу министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, то Евросоюз обязательно введет санкции в отношении России по делу Навального.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020