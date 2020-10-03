Адвокат семьи Марцинкевича рассказал о результатах экспертизы тела Тесака

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака), сообщил журналистам, что тело скончавшегося осмотрела независимый эксперт. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, эксперт сделала вывод, что причиной смерти заключенного не было самоубийство.

«Мы с воскресенья пытались обеспечить доступ к телу. Сотрудники морга сказали, что не могут этого сделать, гроб был опечатан и вскрыть его невозможно. Вчера выяснилось, что кто-то гроб вскрыл и провел трепанацию черепа, а в Челябинске это сделать забыли. Сегодня мы обеспечили независимому эксперту доступ к телу. Предварительный вывод: никаких следов самоубийства она не нашла, все остальные подробности будут в ее заключении, мы предоставим его на следующей неделе», — сказал она.

До 16 октября челябинское СУ СК должно принять решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в субботу Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище.

2 октября Михальчик, представляющий родных Марцинкевича, рассказал РЕН ТВ, что родственники и представители похоронных служб обнаружили, что Тесаку была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве. Кто и для чего это сделал — неизвестно, заявил он.

Тело осужденного было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Марцинкевич покончил с собой и в этом нет сомнений. Семья Тесака планирует добиваться возбуждения уголовного дела о его убийстве.

23 сентября стала известна официальная причина гибели Марцинкевича. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала асфиксия.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.