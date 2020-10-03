Cygnus доставит продовольствие и материалы для экспериментов на МКС

Корабль Cygnus вывели на орбиту, он направляется к МКС. В космос аппарат запустила ракета-носитель Antares 2. Стыковка Cygnus и МКС запланирована на 5 октября. Его захватит дистанционная рука-манипулятор и присоединит к модулю Unity. «Поймает» корабль Крис Кэссиди, помощь ему окажет Иван Вагнер. На борту аппарата около 3,6 т груза. Экипаж получит продовольствие и материалы для экспериментов. Кэссиди проведет тесты по созданию препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Также ученым отправили новый космический туалет. Позднее его могут использовать при полетах на Луну и Марс.