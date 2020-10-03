Минобрнауки прокомментировало возможный перевод вузов на дистанционное обучение

Минобрнауки пока не рассматривает общий перевод высших учебных заведений на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 3 октября.

Вузы работаю в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В них говорилось о переводе на дистант учащихся очно-заочной формы обучения и не допускать к очной работе преподавателей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, передает «Интерфакс».

Опрос московских вузов, проведенный «РИА Новости», показал, что большинство пока не собирается уходить в удаленный режим.

О возврате к дистанционному формату объявили медицинский университет имени Пирогова и Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Однако в последнем случае это не касается студентов бакалавриата и специалитета первого курса очной формы обучения, а также студентов, проходящих обучение в Военном учебном центре при МГЛУ, и обучающихся Предуниверсария.

Проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат рассказал, что студенты заочной и очно-заочной форм обучения полностью переведены на дистант, а студенты очной формы учатся в смешанном формате: 2-3 раза в неделю занятия проходят в университете, а остальное время — в дистанционном режиме. Кафедры, где есть заболевшие преподаватели и группы с заболевшими студентами уходят на карантин. Он подчеркнул, что зараженных коронавирусом среди сотрудников и учащихся около 0,01% от общего числа, буквально единицы.

28 сентября Минпросвещения сообщило, что не планирует массово переводить школы на удаленку.

По данным ведомства, ситуация с закрытием школ на карантин в российских регионах находится под пристальным контролем, а заболеваемость в них не превышает обычные сезонные показатели.

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