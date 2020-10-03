Два человека погибли при столкновении четырех грузовиков под Москвой

Два человека погибли при столкновении четырех грузовиков и легкового автомобиля в Московской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в Бронницах, на 57-м км трассы М5, пишет ТАСС.

Оба погибших — взрослые. В какой именно машине они находились, не уточняется.

Причины столкновения устанавливаются.

30 сентября при столкновении двух машин на трассе в Подмосковье погибли два человека и пострадали три. Авария произошла рано утром в районе 23-го км трассы М8.