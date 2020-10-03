Экс-чемпиона мира по боксу Ковалева приговорили к трем годам условно в США

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF россиянин Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам тюрьмы условно за нападение на женщину. Он признал вину в участии в драке, оскорблениях и нарушении тишины.

Инцидент произошел в июне 2018 года на вечеринке по случаю открытия спортзала, передает TMZ. По словам потерпевшей Джейми Фонтц, они с Ковалевым уединились и начали целоваться, но когда он повел себя слишком агрессивно, она отстранилась. По ее словам, Ковалев ударил ее собаку, а также нанес ей самой удар по лицу. По ее словам, у нее был сломан нос.

Суд обязал Ковалева пройти курсы по управлению гневом и оплатить судебные издержки. Также его приговорили к двум дням ареста, но засчитали время, которое он уже отбыл в камере предварительного заключения сразу после инцидента.

Журналисты пока не смогли получить комментарии от представителей боксера.

В сентябре чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили получил три года условно за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков. Также спортсмену назначили два года испытательного срока.