Прямой эфир

Экс-чемпиона мира по боксу Ковалева приговорили к трем годам условно в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF россиянин Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам тюрьмы условно за нападение на женщину. Он признал вину в участии в драке, оскорблениях и нарушении тишины.

Инцидент произошел в июне 2018 года на вечеринке по случаю открытия спортзала, передает TMZ. По словам потерпевшей Джейми Фонтц, они с Ковалевым уединились и начали целоваться, но когда он повел себя слишком агрессивно, она отстранилась. По ее словам, Ковалев ударил ее собаку, а также нанес ей самой удар по лицу. По ее словам, у нее был сломан нос.

Суд обязал Ковалева пройти курсы по управлению гневом и оплатить судебные издержки. Также его приговорили к двум дням ареста, но засчитали время, которое он уже отбыл в камере предварительного заключения сразу после инцидента.

Журналисты пока не смогли получить комментарии от представителей боксера.

В сентябре чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили получил три года условно за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков. Также спортсмену назначили два года испытательного срока.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020