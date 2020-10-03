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Посол ЕС не увидел перспективы немедленного открытия границ с Россией

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Посол ЕС в России Маркус Эдерер в субботу, 3 октября, заявил, что не видит перспектив немедленного открытия европейских границ для граждан страны.

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«Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также напомнил, что ЕС обновляет оценки по возможности открытия границ каждые две недели.

17 сентября В МИД РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями. Как отметили в ведомстве, угроза распространения коронавирусной инфекции в мировом масштабе по-прежнему сохраняется, поэтому необходимо соблюдать осторожность для позитивных тенденций, которые обозначились в последнее время.

16 сентября ЕС снова не включил Россию в список из иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы.

В разрешенный для въезда в Европейский союз список стран входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай и Марокко. Китай включили в этот список «условно», то есть он соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, однако сам пока не планирует открывать границы с ЕС. Таким образом, не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет альянса пока также не разрешает своим гражданам поездки в КНР.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 стран – нерезидентов сообщества. 14 июля из него исключили Черногорию и Сербию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию.

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