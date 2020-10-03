В ВВО сообщили о непричастности Тихоокеанского флота к загрязнению пляжа на Камчатке

Тихоокеанский флот РФ не имеет отношения к загрязнению воды у Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатского, которое привело к массовой гибели животных. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту 3 октября.

«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 км от города Петропавловска-Камчатского, не соответствует действительности», — передает сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что в этом районе не было перевозок партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны России для снабжения Тихоокеанского флота.

Кроме того, там подчеркнули, что в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют нефтепродукты и вещества с фенолом и его соединениями, которые якобы нашли в пробах воды с Халактырского пляжа.

Ранее, 3 октября, стало известно, что тысячи морских животных выбросились на берег Халактырского пляжа на Камчатке из-за возможного химического загрязнения воды.

Местные жители запечатлели на фото и видео погибших мертвых морских звезд и ежей, рыб, крабов и осьминогов.

29 сентября глава региона Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения.