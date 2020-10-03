В РФ 15% респондентов отказали в приеме на работу из-за некорректных вопросов

За неуместные или невежливые вопросы соискателей 15% российских работодателей отказывали в приеме на работу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, опубликованные 2 октября.

«Большинство кандидатов на собеседованиях придерживаются правил делового этикета — 85% рекрутеров не припомнили случаев, когда им приходилось отказывать соискателю из-за его некорректного вопроса. У 15% менеджеров по персоналу, напротив, бывали ситуации, когда с кандидатом приходилось прощаться после неадекватного или грубого любопытства с его стороны», — говорится в исследовании.

Одним из самых некорректных вопросов респонденты-рекрутеры назвали вопрос о зарплате, причем работодатели отметили, что этим нужно интересоваться после уточнения функционала. Вопросы «Почему вы за эту работу платите столько?» или «Когда заработок вырастет?» будут неуместными, отметили респонденты.



Далее в списке нарушений деловой этики при собеседовании — личные вопросы рекрутеру, некорректные вопросы об этапах трудоустройства вроде «Зачем заполнять анкету, если есть резюме?» и вопросы, составляющие коммерческую тайну. По информации портала, некоторые кандидаты не готовы принять правила компании, вследствие чего и не получают предложения о трудоустройстве.

Опрос был проведен с 25 августа по 25 сентября 2020 года среди 1 тыс. респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровых служб в 117 населенных пунктах России.

Ранее, 22 сентября, эксперты назвали лучшее время для разговоров о повышении зарплаты, когда работодатели формируют бюджет на грядущий год. При этом специалисты рекомендовали сотрудникам правильно обосновать свою просьбу.