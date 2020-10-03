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Синоптики пообещали москвичам еще неделю бабьего лета

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Бабье лето продлится в Москве до 10 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в субботу, 3 октября.

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«Бабье лето, по нашим оценкам, до 10 числа сохранится», — передает слова синоптика «РИА Новости».

По его словам, в выходные будет сухая и солнечная погода, а в понедельник, 5 октября, возможен дождь.

«Может быть, в понедельник облаков будет побольше, где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно. Но тем не менее температура существенно выше нормы — она продолжится», — добавил метеоролог.

Накануне синоптики рассказали, что на следующей неделе температура воздуха в Москве будет колебаться, однако будет выше климатической нормы.

Накануне главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве временный снежный покров может образоваться в конце октября.

Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало месяца, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и сухим. По его словам, в начале октября жителей европейской части России ожидает еще одна солнечная и комфортная пятидневка.

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