Жителям Армении запретили пользоваться беспилотниками

Служба национальной безопасности Армении запретила гражданам и организациям использовать беспилотные летательные аппараты. Сообщение опубликовано в субботу, 3 октября.

В условиях военного положения это может вызвать панику в обществе, говорится в сообщении. Спецслужба призвала население немедленно сообщать в правоохранительные органы о случаях использования беспилотников.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.