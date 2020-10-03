МЧС сообщило о трех пожарах в Воронежской и Ростовской областях

В Воронежской и Ростовской областях действуют три природных пожара, но угрозы перехода огня на населенные пункты нет, сообщает МЧС РФ 3 октября.

«По состоянию на 8:00 (мск) 3 октября в Новохоперском и Анненском районе Воронежской области и в Цимлянском районе Ростовской области продолжает действовать по одному природному пожару в каждом районе. Во всех случаях угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены более 800 человек и 190 единиц техники, в том числе 543 человека и 89 единиц техники, из них шесть воздушных судов, от МЧС.

На территории Воронежской области общая площадь ландшафтных пожаров достигла 170 га — пожары продолжаются в Новохоперском районе на площади 90 га и в Аннинском районе около села Старый Курлак.

В пресс-службе регионального МЧС подчеркнули, что с 30 сентября пожарные отстояли шесть населенных пунктов и потушили три природных пожара на площади 360 га.

Тушение осложняют порывистый ветер и отсутствие необходимого пожарного водоснабжения в сельской местности.

Накануне глава Воронежской области Александр Гусев подписал постановление правительства Воронежской области о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в период с 4 по 25 октября на всей территории региона. Согласно документу, жителям запрещается посещать леса, за исключением тех, кто занят тушением пожаров или контролирует соблюдение лесного законодательства, и разжигать костры.

Руководителям муниципалитетов поручено принять меры по предотвращению возгораний и позаботиться об ограничении доступа людей в леса.

Природные пожары в Воронежской области начались в прошлые выходные. Перед масштабными лесными возгораниями загорелась сухая трава. В регионе почти на всей территории установлен высший класс пожарной опасности, борьба с огнем осложняется сухой теплой погодой и ветром.

В Ростовской области накануне локализовали крупный пожар в Цимлянском районе на площади 347 га.