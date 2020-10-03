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Посол прокомментировал заявления о сирийских боевиках в Карабахе

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Сообщения о переброске боевиков с неподконтрольных правительству Сирии территорий в Нагорный Карабах требуют немедленной реакции на международном уровне. Об этом заявил посол Сирии в России Риад Хаддад.

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«Эта информация, вне всяких сомнений, подтверждает, что Сирия неоднократно была права, предупреждая, что террористические группы, направленные для дестабилизации Сирии на протяжении девяти лет, представляют угрозу региональному и международному миру и безопасности», — сказал он «Интерфаксу».

Ответственность за беспрепятственное перемещение боевиков через сирийско-турецкую границу дипломат возложил на Анкару.

1 октября МИД России заявил, что располагает сведениями о переброске в Карабах боевиков из Сирии и Ливии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сведения об участии в боях в Карабахе сирийцев фейком армянской пропаганды. При этом в интервью телеканалу Al Jazeera он утверждал, что на стороне Армении воюют люди с Ближнего Востока.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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