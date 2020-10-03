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Эксперт заявил об оттоке жителей из Москвы

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Впервые за несколько лет Москва столкнулась с оттоком населения, хотя ранее фиксировался только рост приезжих, рассказал член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов.

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По его словам, тенденция на убыль населения появилась в 2018 году. Тогда столицу покинули 30-50 тыс. жителей. При этом на протяжении многих лет в Москву стабильно приезжало 100-200 тыс.

По мнению Соколова, убыль населения столицы связана с развитием возможностей работать удаленно, а также с пандемией коронавируса.

При этом эксперт выразил уверенность, что ситуация положительно скажется на регионах, отмечает 2 октября «Говорит Москва».

2 октября стало известно, что в России зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 за два с половиной месяца — 8945 человек. Более четверти новых случаев приходится на Москву. Из-за этого в столице ввели новые ограничения: домашний режим для лиц, входящих у группы риска, удаленный режим работы. Кроме того москвичам напомнили о важности носить маски и соблюдать дистанцию.

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