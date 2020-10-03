Подозреваемого в стрельбе по детям из пневматики задержали в Приамурье

Подозреваемый в стрельбе из пневматического ружья по несовершеннолетним задержан в Амурской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 30 сентября в городе Сковородино. 45-летний мужчина пришел на школьный стадион и начал стрелять по игравшим там детям.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По информации РЕН ТВ, один из пострадавших получил ранение в живот, а подозреваемый, предположительно, является местным депутатом.

Автор видео, снятого на месте происшествия, называет стрелка Александром Павловичем. В списке городских депутатов человека с такими именем и отчеством нет. В число депутатов района входит Александр Колесников, начальник караула одного из местных предприятий.

Амурская служба новостей со ссылкой на местного жителя утверждает, что на стадионе укладывают новое покрытие, поэтому стрелок «гоняет» детей.

27 сентября в Москве пассажиры такси, заснувшие в дороге, открыли огонь по пытавшимся разбудить их полицейским. Водитель, который не смог сделать этого сам, заподозрил, что они могут быть пьяны, и обратился к силовикам. В результате инцидента никто не пострадал, стрелки задержаны.