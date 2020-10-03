Прямой эфир

Подозреваемого в стрельбе по детям из пневматики задержали в Приамурье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в стрельбе из пневматического ружья по несовершеннолетним задержан в Амурской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 30 сентября в городе Сковородино. 45-летний мужчина пришел на школьный стадион и начал стрелять по игравшим там детям.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По информации РЕН ТВ, один из пострадавших получил ранение в живот, а подозреваемый, предположительно, является местным депутатом.

Автор видео, снятого на месте происшествия, называет стрелка Александром Павловичем. В списке городских депутатов человека с такими именем и отчеством нет. В число депутатов района входит Александр Колесников, начальник караула одного из местных предприятий.

Амурская служба новостей со ссылкой на местного жителя утверждает, что на стадионе укладывают новое покрытие, поэтому стрелок «гоняет» детей.

27 сентября в Москве пассажиры такси, заснувшие в дороге, открыли огонь по пытавшимся разбудить их полицейским. Водитель, который не смог сделать этого сам, заподозрил, что они могут быть пьяны, и обратился к силовикам. В результате инцидента никто не пострадал, стрелки задержаны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020