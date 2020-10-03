Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 октября

Переменная облачность и погода без осадков ожидается в столице в субботу, 3 октября, сообщает Гидрометцентр.

Днем в Москве воздух прогреется до +17... +19 градусов. Ветер будет иметь юго-восточное направление, 5–10 м/с.

К ночи столбики термометров опустятся до +5... +7 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

При этом, по словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, бабье лето в столичном регионе подойдет к концу в понедельник, 5 октября.