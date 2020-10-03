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Трамп написал первый твит после признания о своем заражении СOVID-19

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Президент США Дональд Трамп 3 октября написал первый твит с тех пор, как днем ранее объявил о заражении коронавирусом.

«Думаю, всё хорошо! Спасибо всем. Люблю!», — сообщил американский лидер.

О хорошем самочувствии Трампа также рассказал его врач Шон Конли. По словам специалиста, президент не нуждается в дополнительном кислороде, его лечат препаратом ремдесивир.

Врач отметил, что глава государства уже принял первую дозу лекарства и отправился отдыхать.

2 октября Трамп в Twitter сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Пара отправилась на двухнедельный карантин.

Вечером этого же дня американский лидер прибыл в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где пробудет несколько дней. По его словам, это решение принято «в качестве меры предосторожности».

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