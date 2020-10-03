Власти США готовятся к возможным беспорядкам в день выборов президента

ФБР совместно с министерством юстиции США разрабатывают план действий на случай общественных волнений в день президентских выборов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в пятницу, 2 октября.

Так, в штаб-квартире командного центра планируют разместить должностных лиц для координации действий на случай беспорядков и других проблем, связанных с выборами.

За информацией о крупных происшествиях во время голосования будут следить чиновники, работающие в области гражданских прав и национальной безопасности. Также они будут отслеживать сообщения о случаях мошенничества или запугивания избирателей, оценивать потенциальные киберугрозы избирательной инфраструктуре.

При этом представитель Федерального бюро расследований заявил агентству, что там и ранее готовились к выборам и возможным случаям насилия на них. Однако в этом году этот вопрос обсуждается особенно активно в связи с пандемией, которая изменила характер предстоящего голосования, а также массовыми беспорядками, которые начались в стране в конце мая.

«Разумеется, наша подготовка к [выборам] 2020 года учитывает текущий климат в стране. <...> Как и всегда, ФБР обязано принимать в расчет множество потенциальных сценариев», — сообщил изданию источник в ФБР.

28 сентября сообщалось, что более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года, что является самым высоким показателем участия в выборах в истории США.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Помимо президента, будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.