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В Нью-Йорке неизвестный напал на звезду «Охотников за привидениями»

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В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на американского актера Рика Мораниса, известного по ролям в фильмах «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей», сообщает CBS New York 2 октября.

На опубликованной городской полиции видеозаписи запечатлен момент, как мужчина в толстовке «Я люблю Нью-Йорк» подошел к 67-летнему актеру, ударил его и повалил на землю. После этого он невозмутимо пошел дальше по улице.

Моранис обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в голове, спине и бедре, а также подал заявление в полицию. Сейчас правоохранители ведут поиски подозреваемого, а актер восстанавливается от полученных травм дома.

Представитель Мораниса сообщил, что артист в порядке и благодарен всем «за добрые пожелания».

1 октября стало известно, что неизвестный напал с заточкой на бывшего президента Грузии, главу исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили в киевском ресторане.

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