В Нью-Йорке неизвестный напал на звезду «Охотников за привидениями»

В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на американского актера Рика Мораниса, известного по ролям в фильмах «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей», сообщает CBS New York 2 октября.

На опубликованной городской полиции видеозаписи запечатлен момент, как мужчина в толстовке «Я люблю Нью-Йорк» подошел к 67-летнему актеру, ударил его и повалил на землю. После этого он невозмутимо пошел дальше по улице.

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk