Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что переболеть коронавирусом – не значит обезопаситься себя, а вот прививка — самый эффективный метод борьбы с вирусом.

«Прививка — это безопасно, а вот переболеть — нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже», — цитирует 2 октября НСН парламентария, привившегося от коронавируса в сентябре.

Жириновский также призвал россиян соблюдать дистанцию, не здороваться за руку и не целоваться при встрече.

Первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали 11 августа в России. Препарат показал эффективность и безопасность. Прививка делается в два этапа с перерывом в несколько недель. 30 сентября стало известно, что в Москве стартовал второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования.