Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Источник рассказал о реакции Трампа на положительный тест на COVID-19
Мир
На Украине рассказали об ударе по обороноспособности страны
Наука
Нейросеть помогла NASA обнаружить свежие кратеры на поверхности Марса
Мир
В Европе из-за пандемии чаще всего сокращают женщин и молодежь
Наука
В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов
Сюжет:

Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что переболеть коронавирусом – не значит обезопаситься себя, а вот прививка — самый эффективный метод борьбы с вирусом.

Дело прививки: вакцина от 23 типов пневмококка поможет не заболеть COVID-19
Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым

«Прививка — это безопасно, а вот переболеть — нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже», — цитирует 2 октября НСН парламентария, привившегося от коронавируса в сентябре.

Жириновский также призвал россиян соблюдать дистанцию, не здороваться за руку и не целоваться при встрече.

Первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали 11 августа в России. Препарат показал эффективность и безопасность. Прививка делается в два этапа с перерывом в несколько недель. 30 сентября стало известно, что в Москве стартовал второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020