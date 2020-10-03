Трамп не откажется от критики Байдена во время лечения от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не намерен в ответ прекращать критику своего соперника по президентской гонке Джо Байдена. Об этом 2 октября заявил пресс-секретарь избирательного штаба американского лидера Тим Мертау.

Ранее в пятницу демократ во время своего выступления в штате Мичиган заявил, что не будет выступать с критикой в сторону Трампа, пока тот проходит лечение от коронавируса.

«Джо Байден воспользовался своим выступлением сегодня в Мичигане для неоднократных нападок на президента по вопросам социальной защиты, экономики и создания рабочих мест. И теперь Байден хочет признания своих заслуг за такое великодушие?» — цитирует Мертау телеканал CNN.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Вечером этого же дня американский лидер прибыл в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где пробудет несколько дней. По его словам, это решение принято «в качестве меры предосторожности».

При этом участвующий накануне в дебатах с Трампом демократ Джо Байден в пятницу дважды сдавал тест на коронавирус, и оба результата были отрицательными.