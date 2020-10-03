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Еще один сенатор США заболел коронавирусом

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Сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

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Отмечается, что Тиллис присутствовал на церемонии, на которой президент США Дональд Трамп представлял своего кандидата на должность члена Верховного суда Эми Конни Барретт в минувшую субботу.

В своем заявлении сенатор отметил, что в течение последних месяцев регулярно делал тесты на коронавирус, однако на этот раз получил положительный результат. В течение 10 дней он будет соблюдать карантин, а также уведомит обо всех, с кем контактировал.

«К счастью, у меня нет никаких симптомов, и я чувствую себя хорошо <...> Я призываю всех жителей Северной Каролины соблюдать рекомендации врачей, носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию», — цитирует его заявление CNN в субботу, 3 октября.

Также он призвал всех, у кого проявляются симптомы инфекции, обратиться к врачу и пройти тест.

Накануне сообщалось, положительный тест на коронавирус сдал сенатор-республиканец Майк Ли.

Ранее в этот же день американский президент сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом.

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