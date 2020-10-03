Еще один сенатор США заболел коронавирусом

Сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что Тиллис присутствовал на церемонии, на которой президент США Дональд Трамп представлял своего кандидата на должность члена Верховного суда Эми Конни Барретт в минувшую субботу.

В своем заявлении сенатор отметил, что в течение последних месяцев регулярно делал тесты на коронавирус, однако на этот раз получил положительный результат. В течение 10 дней он будет соблюдать карантин, а также уведомит обо всех, с кем контактировал.

«К счастью, у меня нет никаких симптомов, и я чувствую себя хорошо <...> Я призываю всех жителей Северной Каролины соблюдать рекомендации врачей, носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию», — цитирует его заявление CNN в субботу, 3 октября.

Также он призвал всех, у кого проявляются симптомы инфекции, обратиться к врачу и пройти тест.

Накануне сообщалось, положительный тест на коронавирус сдал сенатор-республиканец Майк Ли.

Ранее в этот же день американский президент сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом.