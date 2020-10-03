Источник рассказал о реакции Трампа на положительный тест на COVID-19

Положительный тест на коронавирусную инфекцию встревожил президента США Дональда Трампа, заявил источник телеканала CNN в субботу, 3 октября.

Однако еще большее беспокойство американский лидер начал испытывать после того, как у него появились первые симптомы заболевания, такие как повышенная температура.

Накануне президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. По словам пресс-секретаря американского лидера Кейли Макинани, симптомы коронавируса у Трампа проявляются мягко, он продолжает «напряженно работать».

Также Трампу сделали инъекцию с антителами, которая может снизить уровень вируса в крови, рассказал лечащий врач главы государства Шон Конли.

В субботу Трамп прибыл в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд.

В Белом доме сообщили, что глава США проведет в медицинском центре несколько дней и при этом будет продолжать работать дистанционно.