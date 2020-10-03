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В Нижнем Новгороде у здания МВД покончила с собой главред местного СМИ

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В центре Нижнего Новгорода у здания местного главка МВД главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина (Мурахтаева) покончила с собой. Об этом 2 в пятницу, 2 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Незадолго до произошедшего Славина на своей странице в Facebook оставила предсмертную записку.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону, для того, чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Сообщения в ряде СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне у Славиной прошли обыски в связи с делом соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Отрытой России» Михаила Иосилевича, который обвиняется по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

Днем ранее обыск провели и у самого Иосилевича. В ходе обысков были обнаружены, в частности, израильский паспорт, о получении мужчиной которого нет никаких сведений, $120 тыс. и сектантская литература — «Библия макаронного монстра».

Иосилевич является сторонником пародийной религии — пастафарианства. Пастафарианцы заявляют, что верят в Летающего Макаронного Монстра и дуршлаг — необходимый атрибут их веры. В мае прошлого года Иосилевич сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове.

По словам публициста и политолога Армена Гаспаряна, Славина также являлась сторонницей пастафарианства.

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