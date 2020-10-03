В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов

Новая орбитальная станция России будет состоять не менее чем из пяти модулей и по конструкции будет походить на станцию «Мир». Кроме того, на станции предусмотрят отсек для четырех космических туристов. Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и WiFi, пишет 3 октября «РИА Новости».

Предполагается, что к станции будут пристыковывать модуль-лабораторию. Финансирование на создание новой орбитальной станции пока не выделено.

27 сентября стало известно, что экипажам новой станции могут выдать оружие.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости начать работу над созданием орбитальной станцией. По его словам, будет она международной или национальной, решат в ближайшее время. Создать ее планируют после 2030 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В ноябре стало известно о планах продлить ее работу до 2030 года. Затем ее затопят в океане российские «Прогрессы».