Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Завершена расшифровка «черных ящиков» рухнувшего под Харьковом Ан-26
Мир
Экс-советница Трампа заразилась коронавирусом
Мир
Азербайджан заявил о взятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе
Наука
Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
Мир
Власти США готовятся к возможным беспорядкам в день выборов президента
Сюжет:

В Мадриде ввели ограничения на въезд и выезд из города

0
Выделить главное
вкл
выкл

Въезд и выезд из столицы Испании ограничен. Мера принята из-за пандемии коронавируса. Кроме того, магазины и кафе будут работать до 22:00 по местному времени. Жители расстроены, но относятся с пониманием к ограничениям.

В Берлине протестуют против защитных мер от COVID-19. Перед зданием бундестага собрались 200 человек. Среди требований — отмена обязательного ношения масок, а также использования приложения для отслеживания вируса, которое ущемляют права и свободы.

В Париже протестуют против закрытия фитнес-клубов. В стране расширили список ограничений из-за пандемии. Через две недели власти могут пересмотреть правила в случае улучшения ситуации с распространением заболевания.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020