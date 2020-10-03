В Мадриде ввели ограничения на въезд и выезд из города

Въезд и выезд из столицы Испании ограничен. Мера принята из-за пандемии коронавируса. Кроме того, магазины и кафе будут работать до 22:00 по местному времени. Жители расстроены, но относятся с пониманием к ограничениям.

В Берлине протестуют против защитных мер от COVID-19. Перед зданием бундестага собрались 200 человек. Среди требований — отмена обязательного ношения масок, а также использования приложения для отслеживания вируса, которое ущемляют права и свободы.

В Париже протестуют против закрытия фитнес-клубов. В стране расширили список ограничений из-за пандемии. Через две недели власти могут пересмотреть правила в случае улучшения ситуации с распространением заболевания.