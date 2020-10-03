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В России проходят проверки соблюдения масочного режима

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По всей стране проходят проверки соблюдения масочного режима.

В Москве инспекторы пришли в одно из отделений банка. Оказалось, что сотрудники и клиенты без средств индивидуальной защиты, у посетителей не проверяют температуру. Сотрудники и клиенты нарушают масочный режим, нет термометров. Кредитной организации придется заплатить до 300 тыс. рублей штрафа. В кафе на Патриарших прудах посетители сидят плечом к плечу. Сотрудники обслуживают клиентов без масок.

В Ульяновске инспекторы проверили городские магазины. Нарушения обнаружили в одной из 20 точек продаж.

В Саранске отметили улучшение ситуации с соблюдением правил. Маски и перчатки носят сотрудники магазинов, кафе, водители такси. Редкие нарушители встречаются в общественном транспорте.

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