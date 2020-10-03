UFC уволил россиянина Хадиса Ибрагимова после четырех поражений подряд
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уволило российского бойца Хадиса Ибрагимова, сообщает MMA Fighting в пятницу, 2 октября.
Данное решение было принято после четырех поражений подряд, которые потерпел бывший чемпион M-1 в полутяжелом весе. Спортсмен имел на счету восемь побед в восьми поединках к моменту начала выступлений в UFC.
Mara Romero Borella, Iuri Alcantara, Jeff Hughes and Khadis Ibragimov released by UFC (@DamonMartin, @guicruzzz) https://t.co/e9BR4LP7iu pic.twitter.com/DYJx5SrjB4— MMAFighting.com (@MMAFighting) October 2, 2020
Последний раз россиянин проиграл бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253.
10 сентября глава FIAS назвал четырех российских представителей смешанных единоборств, которые в перспективе могут сменить Хабиба Нурмагомедова на вершине ММА.