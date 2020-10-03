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UFC уволил россиянина Хадиса Ибрагимова после четырех поражений подряд

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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уволило российского бойца Хадиса Ибрагимова, сообщает MMA Fighting в пятницу, 2 октября.

Данное решение было принято после четырех поражений подряд, которые потерпел бывший чемпион M-1 в полутяжелом весе. Спортсмен имел на счету восемь побед в восьми поединках к моменту начала выступлений в UFC.

Последний раз россиянин проиграл бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253.

10 сентября глава FIAS назвал четырех российских представителей смешанных единоборств, которые в перспективе могут сменить Хабиба Нурмагомедова на вершине ММА.

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