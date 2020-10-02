Нижегородская журналистка планировала совершить суицид еще год назад

Покончившая с собой перед зданием главка МВД в Нижнем Новогороде главред нижегородского портала «Коза Пресс» Ирина Славина планировала устроить суицид перед силовиками еще год назад.

Как следует из ее публикаций в соцсетях, женщина размышляла о способах самоубийства перед зданием других ведомств. По словам Славиной, такой исход ее прельщает больше, чем смерть от болезней.

2 октября стало известно, что Славина покончила с собой перед зданием МВД. Полицейские пытались оказать ей помощь, но спасти ее не удалось.

Как стало известно СМИ, журналиста принадлежала к местной секте – «Храму Летающего макаронного монстра». Накануне правоохранители провели обыск в данной организации.

В ведомстве уже отметили, что смерть Славиной никак не связана с оперативными мероприятиями. По делу она проходила свидетелем.

По мнению президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктора Макарова, поведение журналистки свойственно приверженцам фанатичной идеи или членам деструктивных сект.

За час до суицида Славина оставила предсмертную записку Facebook.