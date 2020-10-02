Более 60 воинских захоронений обустроят в Подмосковье

В Московской области до конца года обустроят 63 воинских захоронения. Реализацию программы «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» обсудили в ходе выездного заседания Мособлдумы на Ногинском городском кладбище №1.

В общей сложности планируется обустроить триста воинских захоронений. Список 2020 года включает 63 объекта. На эти цели предусмотрели 14 млн рублей.

В планах — обустроить объекты в Егорьевске, Клину, Можайске, Ленинском округе, Шаховской. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня». В рамках федеральной программы обустраивают места захоронения воинов, восстанавливают их, наносят имена погибших на мемориальные сооружения.