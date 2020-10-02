Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Врач рассказал о самочувствии Трампа
Экономика
Мишустин продлил до 7 января мораторий на банкротство бизнеса
Мир
Украина решила присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии
Общество
В Росгидромете назвали сроки окончания «бабьего лета» в Москве
Мир
Жители нескольких сел эвакуированы из-за обстрелов в Карабахе

Более 60 воинских захоронений обустроят в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области до конца года обустроят 63 воинских захоронения. Реализацию программы «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» обсудили в ходе выездного заседания Мособлдумы на Ногинском городском кладбище №1.

В общей сложности планируется обустроить триста воинских захоронений. Список 2020 года включает 63 объекта. На эти цели предусмотрели 14 млн рублей.

В планах — обустроить объекты в Егорьевске, Клину, Можайске, Ленинском округе, Шаховской. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня». В рамках федеральной программы обустраивают места захоронения воинов, восстанавливают их, наносят имена погибших на мемориальные сооружения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020