Минобороны Армении сообщило о двух сбитых беспилотниках

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал в пятницу, 2 октября, об уничтожении в Нагорном Карабахе двух беспилотных летательных аппаратов.

«Уничтожение продолжается. Еще два беспилотника», — написал он в Facebook.

Ранее в пятницу пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что турецкие военные специалисты участвуют в боях в Нагорном Карабахе. Также, по ее словам, азербайджанская армия использует турецкое вооружение, включая беспилотники и истребители.

При этом азербайджанская сторона настаивает, что получает только моральную поддержку от Турции.

2 октября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Азербайджан пока не обращался к Турции за помощью в карабахском конфликте, однако при необходимости он ее получит.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.