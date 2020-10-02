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В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

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За последние сутки в Москве скончались 32 человека с выявленной пневмонией и положительными тестами на коронавирус. Всего с начала пандемии в столице умерли 5 314 человек, сообщили 2 октября в оперативном штабе.

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Более 30 жертв COVID-19 в Москве регистрируется впервые с июля.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

1 октября мэр столицы Сергей Собянин издал указ о введении удаленки для 30% сотрудников московских компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ситуация в Москве близка к критической. Кроме того, московские школьники останутся на каникулах на одну неделю дольше. Каникулы начнутся 5 октября и продлятся до 18 октября.

Рекомендовано оставаться дома и лицам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями.

коронавирус в России

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, рост заболеваемости во многом связан с тем, что люди «расслабились» и перестали носить медицинские маски.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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