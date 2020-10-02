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Власти непризнанной НКР приветствовали заявление Минской группы ОБСЕ

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МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) приветствовал совместное заявление президентов государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). Об этом министерство сообщило в пятницу, 2 октября, в Telegram-канале.

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«Приветствуем совместное заявление президентов государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции с решительным осуждением эскалации насилия в зоне азербайджано-карабахского конфликта и призывом к незамедлительному прекращению боевых действий», — говорится в сообщении.

В МИДе республики также отметили недопустимость применения силы в конфликте.

Как стало известно ранее в пятницу, по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту нанесены новые авиаудары, город атаковали беспилотники. Ранее 2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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