В доме на западе Москве эвакуируют жильцов из-за пожара

В многоквартирном доме на западе Москвы произошел пожар, спасатели эвакуируют жильцов одного из подъездов.

Возгорание произошло в одной из квартир на Студенческой улице, 23, на месте работают спасательные службы.

«В настоящее время проходит эвакуация жильцов», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу, 2 октября.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Красноярском крае в результате пожара погибли два человека, из подъезда эвакуировали шесть человек. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.