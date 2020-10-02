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Жители нескольких сел эвакуированы из-за обстрелов в Карабахе

В доме на западе Москве эвакуируют жильцов из-за пожара

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В многоквартирном доме на западе Москвы произошел пожар, спасатели эвакуируют жильцов одного из подъездов.

Возгорание произошло в одной из квартир на Студенческой улице, 23, на месте работают спасательные службы.

«В настоящее время проходит эвакуация жильцов», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу, 2 октября.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Красноярском крае в результате пожара погибли два человека, из подъезда эвакуировали шесть человек. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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