Экс-ученица Тутберидзе рассказала о реакции спортсменок на шутки тренера

Российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала о том, как ученицы Этери Тутберидзе реагировали на чувство юмора тренера. Интервью со спортсменкой в пятницу, 2 октября, опубликовал «Спорт Экспресс».

По словам Паненковой, раньше она была более обидчивая и ее задевали шутки Тутберидзе, несмотря на то, что тренер «хорошо шутит, смешно».

«Они тоже обижаются, но в глубине себя. И вся злость выплескивается на каток. А у меня наоборот. Я говорила маме: «Мне страшно выходить на лед». И я каталась по бортикам, чтобы она меня не видела и не подкалывала. В группе же все были тонкие, плоские — одна я довольно рано сформировавшаяся девушка. Я закрывала всё тело, чтобы ничего не было видно», — поделилась она.

16 сентября стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе, от которой она со скандалом ушла в 2018 году.

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «Известиям» переход Медведевой обратно в команду Тутберидзе, назвав его единственным правильным путем. По ее словам, это решение, которое приняли два очень сильных человека.