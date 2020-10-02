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Опрос показал отношение немцев к Путину

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Немецкое издание Zeit со ссылкой на исследование центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) отметило позитивное восприятие образа президента России Владимира Путина среди населения ФРГ.

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Как показал опрос жителей восточной Германии, 34% респондентов назвали российского лидера эффективным президентом. По мнению газеты, это связано с положительным восприятием образа СССР и России в данном регионе. Кроме того, респонденты указали на «напористость» Путина, которой, по их словам, не хватает Берлину, а также на отстаивание президентом РФ традиционных ценности и национальной гордости.

При этом восточные немцы раскритиковали СМИ за создание негативного образа России.

В западной Германии эффективным президента России сочли только 20% опрошенных. Однако издание отмечает, что в целом большинство ответили на соответствующий вопрос отрицательно в обеих частях ФРГ, что у журналистов вызвало облегчение.

«Чем более эффективным представляется Путин, тем больше респонденты, как правило, порицают немецкое правительство или всю систему», — отмечается в статье.

16 сентября стало известно, что Владимир Путин обогнал президента США Дональда Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран. Американский лидер с показателем в 16% занял последнее место. Наибольший рейтинг доверия у Путина оказался в Италии и Германии.

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