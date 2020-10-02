Жители нескольких сел эвакуированы из-за обстрелов в Карабахе

Глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Григорий Мартиросян сообщил, что несколько сел, находящихся недалеко от линии соприкосновения в Карабахе, были эвакуированы из-за обстрелов.

При этом Мартиросян подчеркнул, что эвакуации в Степанакерте нет.

«Официально заявляю, Степанакерт не эвакуируется. Да, эвакуированы несколько сел, которые находятся в нескольких километрах от линии соприкосновения, но эвакуации в Степанакерте нет», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 2 октября.

Также в субботу, 3 октября, начнут восстанавливать жилые дома и строения, которые были повреждены в результате обстрелов, отметил глава правительства.

Ранее в пятницу сообщалось об авиаударах Степанакерту. По сообщениям корреспондента «Известий», центр карабахской столицы атаковали беспилотники, произошло не менее пяти взрывов. Есть жертвы среди мирного населения.

В этот же день в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня и заявили, что ожидают дальнейших ударов по городу.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.