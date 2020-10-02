Покончившую с собой нижегородскую журналистку заподозрили в сектантстве

Главного редактора нижегородского издания «Коза пресс» Ирину Славину (Мурахтаеву), которая ранее покончила с собой около здания МВД в Нижнем Новгроде, заподозрили в принадлежности к секте. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктора Макарова.

По мнению специалиста, поведение журналистки несвойственно людям с устойчивой психикой, так себя обычно ведут приверженцы фанатичной идеи или члены деструктивных сект.

«Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты», — цитирует агентство Макарова.

Тело женщины обнаружили днем 2 октября на улице Горького в центре города. До совершения суицида она сидела на лавочке напротив здания ГУ МВД.

Позднее региональный СУСК подтвердил, что погибшей является главный редактор нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина (Мурахтаева), и начал доследственную проверку. В ведомстве отметили, что ее смерть не связана с проведением у нее обысков накануне гибели, так как журналистка проходила по делу в качестве свидетеля.

За час до совершения суицида Славина оставила запись о своей скорой кончине на странице в Facebook. Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психического состояния погибшей.

По данным РЕН ТВ, обыски у Славиной проходили в связи с делом соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича, обвиняемого по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

Днем ранее обыск провели и у самого Иосилевича. Был обнаружен израильский паспорт, о получении мужчиной которого в миграционной службе нет никаких сведений, $120 тыс., сектантская литература, травматический пистолет, четыре мобильных телефона и столько же портативных носителей информации, а также устройство скрытой записи, замаскированное под флеш-накопитель.

В мае 2019 года Иосилевич сфотографировался на водительское удостоверение с дуршлагом на голове. Он является сторонником пародийной религии — пастафарианства. По данным публициста и политолога Армена Гаспаряна, Славина также является сторонницей этой религии.