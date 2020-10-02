Фильм про Одессу сняли в Брянске

В Брянске завершаются съемки телеспектакля по мотивам произведения Константина Паустовского «Томик Пушкина». Действие фильма происходит в Одессе в 1941 году. Над проектом работали сотрудники Брянской областной филармонии. Они на время стали и актерами, и операторами.

Режиссером постановки стал брянский композитор Владимир Дубинин. Он признался, что занимается съемками фильма впервые. Однако по этому произведению Паустовского он уже дважды поставил спектакль под названием «Одесситы». Теперь же выйдет телевизионная версия постановки.

Как пишет интернет-издание «Брянские новости», жизнь в Одессе пришлось снимать в живописных уголках Брянска и поселка Белые Берега. «Морские виды» запечатлели на местном водохранилище. Большую часть спектакля сняли на набережной и сцене театра «Дружба».