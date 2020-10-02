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Коронавирус выявили у сотрудника Белого дома и журналиста

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Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у журналиста, работающего в Белом доме, а также у сотрудника администрации США, который взаимодействует с прессой. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Утверждается, что диагноз журналиста предварительный, в то время как у сотрудника Белого дома заражение уже подтверждено.

Имена заболевших не разглашаются, пишет ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом. По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, глава государства продолжает работать, он очень энергичен и пребывает в хорошем настроении.

Позднее стало известно, что тест на коронавирус сенатора Майка Ли также оказался положительным.

При этом в Белом доме заявили, что не будут вводить новые санитарно-ограничительные меры в отношении персонала из-за выявления COVID-19 у Трампа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.

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