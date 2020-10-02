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Белый дом не стал вводить новые санитарные меры в связи с COVID-19 у Трампа

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Белый дом не вводил новых санитарно-ограничительных мер в отношении своего персонала в связи с выявлением коронавирусной инфекции у президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

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«Мы дистанцируемся [друг от друга], в том числе тогда, когда находимся в Овальном [кабинете Белого дома]», — сказал он, отвечая на вопрос о том, начал ли Белый дом применять какие-то новые санитарные меры в отношении своего персонала.

При этом Кадлоу отметил, что сам не носит медицинскую маску, находясь в своем рабочем кабинете, потому что его результаты теста на COVID-19 отрицательные, передает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что американский сенатор-республиканец Майк Ли, который несколько дней назад встречался с Трампом, сдал положительный тест на коронавирус.

Накануне американский президент сообщил, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом. По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, Трамп продолжает работать. Симптомы болезни у него выражены слабо, глава государства очень энергичен и пребывает в хорошем настроении, отметил чиновник.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, всего за время пандемии в Соединенных Штатах общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 7,49 млн человек, скончались более 212 тыс. пациентов, выздоровели 4,73 млн человек.

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