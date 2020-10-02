Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Журнал Forbes представил топ самых высокооплачиваемых актрис 2020 года. Первое место заняла актриса и модель София Вергара, исполняющая главную роль в сериале «Современная семья».

По данным издания, Вергара заработала $43 млн. Это не только гонорары, но и доход от рекламных кампаний, в которых она участвует. Кроме того, она получает около $10 млн за каждый сезон шоу America's Got Talent, в котором участвует в качестве судьи.

Второе место заняла Анджелина Джоли, получившая $35,5 млн. Почти все ее доходы — гонорары за фильмы, в том числе около $20 млн за фильм студии Marvel «Вечные».

Тройку лидеров замыкает Галь Гадот, снявшаяся в фильме «Чудо-женщина: 1984». Она заработала $31,5 млн.

Также в десятку вошли Мелисса МакКарти, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

Суммарный заработок актрис составил $254 млн, на 20% менее чем годом раньше. Издание связывает это с закрытием кинотеатров из-за коронавируса.

В августе Forbes опубликовал рейтинг высокооплачиваемых актеров. Первое место второй год подряд занял Дуэйн Джонсон, который заработал $87,5 млн. Вторым стал Райан Рейнольдс ($71,5 млн), третьим — Марк Уолберг, чей годовой заработок составил $58 млн.