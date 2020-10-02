Баку заявил о незаинтересованности Еревана в переговорах по Карабаху

Баку считает, что Ереван не заинтересован в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. С таким заявлением в пятницу, 2 октября, выступил МИД Азербайджана.

«В неоднократных заявлениях, озвученных Минской группой ОБСЕ, подчеркивалась неприемлемость статус-кво. Однако Армения стремится укрепить статус-кво, основанный на оккупации. Очевидно, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров и пытается аннексировать оккупированные территории», — говорится в публикации.

При этом МИД Армении ранее в этот день заявил о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. В ведомстве подчеркнули, что Ереван «сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл уход Турции с Южного Кавказа условием для наступления перемирия в регионе. Он также приветствовал призыв лидеров России, США и Франции к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявлял, что бои прекратятся, если вооруженные силы Армении выйдут из региона.

Председателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и Франция. 1 октября лидеры этих стран Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.