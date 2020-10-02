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Минск заявил о переаккредитации иностранных журналистов для освещения протестов

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Процесс переаккредитации иностранных СМИ в Белоруссии начнется с 5 октября, до этого времени зарубежные журналисты не смогут освещать протесты в стране. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила пресс-служба МИД республики.

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«В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе», ― говорится в сообщении.

Согласно ст. 34 закона республики «О средствах массовой информации», журналист в Белоруссии имеет право присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, а также в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

При этом в п. 4 ст. 35 этого закона говорится, что представитель иностранного СМИ не имеет права исполнять свои обязанности журналиста без аккредитации.

Ранее в этот день МИД Белоруссии сообщил о вступлении в силу новой редакции положения о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ, действие выданных ранее аккредитационных карточек прекращается со 2 октября. В ведомстве отметили, что ряд новых норм документа направлен на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации.

В ходе массовых протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, в республике неоднократно задерживали журналистов как местных, так и иностранных СМИ. 9 августа агентство «Sputnik Беларусь» сообщило о задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника, когда тот возвращался после работы в Минске.

Тогда же задержали сотрудников телеканала «Дождь» — журналистов Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова.

10 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие из задержанных в Белоруссии российских журналистов запрашивали у Минска аккредитацию заранее и по всем правилам, но им отказали.

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