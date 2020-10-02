Ход дорожных работ оценили в Южно-Сахалинске

Капитальным ремонтом и строительством охвачено около 30 км дорог в Южно-Сахалинске в 2020 году. В частности, появилось 2 км новых участков — продлены улицы Фархутдинова, Пограничная и Байкальская.

По информации МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», на улицах Комсомольская, Ленина и Украинская работы ведутся в рамках двухлетних контрактов, сообщает ИА SakhalinMedia. Открыты для движения отремонтированные участки улиц 2-я Центральная, Фархутдинова, Пионерская, Крюкова, Деповская, Фламинго, Детская, Советская. Закончен ремонт восьми улиц в 25-м микрорайоне, а также участков трасс на Синегорск и Елочки. Близятся к завершению работы на участках улиц Железнодорожной и Лермонтова, где предварительно был заменен водовод. По графику идет реконструкция Коммунистического проспекта.

В Тымовском районе Сахалинской области завершается реконструкция участка автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Асфальтобетонное покрытие впервые появилось между селами Палево и Зональное. Работы ведутся на отрезке протяженностью 8 км — с 465-го по 472-й км трассы. Дорожники полностью реконструировали проезжую часть, обустроили тротуары и установили опоры освещения. Мосты пересекают реки Красную, Белую и Большую Тымь. Стоимость реконструкции составила более 1 млрд рублей.