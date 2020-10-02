Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Реактивный снаряд упал вблизи жилых кварталов Степанакерта
Мир
Россия будет производить одну из вакцин от COVID-19 совместно с AstraZeneca
Мир
В Литве отказались сокращать свое дипломатическое присутствие в Белоруссии
Общество
Дептранс предупредил москвичей о пятничных пробках до восьми баллов
Мир
Минфин США ввел санкции против восьми официальных лиц Белоруссии
Сюжет:

Лавров обсудил с Зарифом ситуацию в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Зарифом события в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится 2 сентября в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе
Резко против переговоров Еревана и Баку выступила только Анкара

Стороны выразили серьезную озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии, отмечается в нем.

Лавров и Зариф выступили за немедленное прекращение огня и деэскалацию напряженности, также недопущение провокационной и воинственной риторики.

По словам министра иностранных дел России, Москва продолжит как в национальном качестве, так и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия в поддержку урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров», — добавили в МИД России.

Как стало известно ранее в пятницу, по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту нанесены новые авиаудары, город атаковали беспилотники. Ранее 2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд.

Ситуация обострилась в непризнанной Республике Нагорный Карабах 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов и гибели среди военных и мирного населения.

Накануне лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон осудили эскалацию насилия.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020