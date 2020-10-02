Лавров обсудил с Зарифом ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Зарифом события в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится 2 сентября в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны выразили серьезную озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии, отмечается в нем.

Лавров и Зариф выступили за немедленное прекращение огня и деэскалацию напряженности, также недопущение провокационной и воинственной риторики.

По словам министра иностранных дел России, Москва продолжит как в национальном качестве, так и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия в поддержку урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров», — добавили в МИД России.

Как стало известно ранее в пятницу, по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту нанесены новые авиаудары, город атаковали беспилотники. Ранее 2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд.

Ситуация обострилась в непризнанной Республике Нагорный Карабах 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов и гибели среди военных и мирного населения.

Накануне лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон осудили эскалацию насилия.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.