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Региональный компонент: что стоит за сменой правления «Роснефти»

Одной из причин масштабных перемен стала эпидемия коронавируса
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Региональный компонент: что стоит за сменой правления «Роснефти»
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2020-10-02 19:07:08
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Обновление состава правления «Роснефти» вряд ли заметно повлияет на стиль управления в компании, однако в условиях пандемии поможет укрепить прямую связь с ключевыми активами. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя одну из самых масштабных серий кадровых перестановок, которые «Роснефть» провела за последние годы. 2 октября стало известно, что в новый состав правления компании вошли представители крупнейших дочерних предприятий и глава Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Свои места, помимо главного исполнительного директора Игоря Сечина, сохранили два первых вице-президента Дидье Касимиро и Желько Рунье, а также главный геолог Андрей Поляков. Решение совета директоров в «Роснефти» обосновали «сложной эпидемиологической обстановкой» и «усилением взаимодействия с крупными региональными подразделениями» компании.

Вышли из «дочек»

Крупнейшая государственная нефтяная компания достаточно часто вносит определенные коррективы в свой состав правления, однако настолько серьезные перестановки происходят крайне редко. Тем более с настолько масштабным приходом менеджеров из регионов. В частности, новые кресла в управляющем органе «Роснефти» займут генеральный директор ООО «РН «Юганскнефтегаз» Игорь Табачников, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Хасан Татриев, генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов, генеральный директор АО «Сузун» Ильгам Кучуков и президент — председатель правления ВБРР Дина Маликова. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Региональный компонент
роснефть
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В нем также уточняется, что совет директоров компании, заседание которого состоялось в минувший понедельник, принял решение о перестановках в правлении «в целях улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки». Также это необходимо для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче. Речь идет о проектах, призванных стать локомотивами развития компании в среднесрочной перспективе, отмечается в сообщении.

Включение в состав правления «Роснефти» главы ВБРР направлено на обеспечение непрерывного мониторинга доступности кредитно-финансовых ресурсов, указали в компании.

Перемена мест

В «Роснефти» отмечают, что вовлечение руководителей крупных региональных дивизионов в работу коллегиальных органов материнской компании — это распространенная отечественная и зарубежная практика. По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, такая перестановка вряд ли заметно повлияет на стиль управления в компании.

— «Роснефть» часто вносит коррективы в состав правления, но радикальным образом в управление — нет. Главный человек остается — Игорь Сечин. Очень многое, если не всё, заключено на нем, — пояснил собеседник «Известий».

Региональный компонент
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

По его словам, в условиях пандемии, вероятно, это правильное решение — максимально привлекать к решению поставленных задач региональных менеджеров.

С коллегой соглашается и управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Привлечение в правление глав ведущих дочерних предприятий компании позволит укрепить прямую связь с ключевыми объектами не только в период пандемии. Это принятая международная практика, — отметила аналитик.

Кто остался

В составе правления кроме его главы Игоря Сечина остаются два первых вице-президента, отвечающих за важнейшие направления деятельности компании: разведка и добыча, коммерция и логистика, финансы и стратегическое планирование, — это Дидье Касимиро и Желько Рунье. Они стали делить одно кресло на двоих в июле 2020 года, когда этот пост покинул Павел Федоров. Он отвечал за финансово-экономический блок. Сейчас Федоров назначен советником главы «Роснефти» Игоря Сечина в ранге вице-президента и занимается взаимодействием с президентской комиссией по ТЭК, а также курирует специальные стратегические проекты компании, в том числе программу по развитию генетических технологий.

Сохранил свое кресло и главный геолог Андрей Поляков.

Региональный компонент
роснефть
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Ранее он работал в структуре Эдуарда Худайнатова «Нефтегазхолдинг», и его часто называют приближенным человеком к бывшему главе «Роснефти». Учитывая, что сейчас проект «Восток ойл» является приоритетным и для «Роснефти», и для ННК, вероятно, что это и стало основанием для того, чтобы Поляков сохранил свое место в правлении, — отмечает Екатерина Косарева.

Покинул свое кресло вице-президент по внутреннему сервису — его занимал Эрик Морис Лирон, работавший в свое время в Schlumberger. Также ранее в правление входили руководитель службы внутреннего аудита компании Геннадий Букаев (генеральный директор «Роснефтегаза»), финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь — вице-президент Елена Завалеева, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, руководитель аппарата компании Юрий Курилин и руководитель службы безопасности Урал Латыпов.

Все они, как отмечается в сообщении «Роснефти», продолжат свою работу в компании, выполняя закрепленные за ними функциональные обязанности, а также обеспечивая деятельность правления по курируемым направлениям.

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