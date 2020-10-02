Региональный компонент: что стоит за сменой правления «Роснефти»

Обновление состава правления «Роснефти» вряд ли заметно повлияет на стиль управления в компании, однако в условиях пандемии поможет укрепить прямую связь с ключевыми активами. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя одну из самых масштабных серий кадровых перестановок, которые «Роснефть» провела за последние годы. 2 октября стало известно, что в новый состав правления компании вошли представители крупнейших дочерних предприятий и глава Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Свои места, помимо главного исполнительного директора Игоря Сечина, сохранили два первых вице-президента Дидье Касимиро и Желько Рунье, а также главный геолог Андрей Поляков. Решение совета директоров в «Роснефти» обосновали «сложной эпидемиологической обстановкой» и «усилением взаимодействия с крупными региональными подразделениями» компании.

Вышли из «дочек»

Крупнейшая государственная нефтяная компания достаточно часто вносит определенные коррективы в свой состав правления, однако настолько серьезные перестановки происходят крайне редко. Тем более с настолько масштабным приходом менеджеров из регионов. В частности, новые кресла в управляющем органе «Роснефти» займут генеральный директор ООО «РН «Юганскнефтегаз» Игорь Табачников, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» Хасан Татриев, генеральный директор ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов, генеральный директор АО «Сузун» Ильгам Кучуков и президент — председатель правления ВБРР Дина Маликова. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Региональный компонент Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В нем также уточняется, что совет директоров компании, заседание которого состоялось в минувший понедельник, принял решение о перестановках в правлении «в целях улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки». Также это необходимо для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО «НК «Роснефть» по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче. Речь идет о проектах, призванных стать локомотивами развития компании в среднесрочной перспективе, отмечается в сообщении.

Включение в состав правления «Роснефти» главы ВБРР направлено на обеспечение непрерывного мониторинга доступности кредитно-финансовых ресурсов, указали в компании.

Перемена мест

В «Роснефти» отмечают, что вовлечение руководителей крупных региональных дивизионов в работу коллегиальных органов материнской компании — это распространенная отечественная и зарубежная практика. По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, такая перестановка вряд ли заметно повлияет на стиль управления в компании.

— «Роснефть» часто вносит коррективы в состав правления, но радикальным образом в управление — нет. Главный человек остается — Игорь Сечин. Очень многое, если не всё, заключено на нем, — пояснил собеседник «Известий».

Региональный компонент Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

По его словам, в условиях пандемии, вероятно, это правильное решение — максимально привлекать к решению поставленных задач региональных менеджеров.

С коллегой соглашается и управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Привлечение в правление глав ведущих дочерних предприятий компании позволит укрепить прямую связь с ключевыми объектами не только в период пандемии. Это принятая международная практика, — отметила аналитик.

Кто остался

В составе правления кроме его главы Игоря Сечина остаются два первых вице-президента, отвечающих за важнейшие направления деятельности компании: разведка и добыча, коммерция и логистика, финансы и стратегическое планирование, — это Дидье Касимиро и Желько Рунье. Они стали делить одно кресло на двоих в июле 2020 года, когда этот пост покинул Павел Федоров. Он отвечал за финансово-экономический блок. Сейчас Федоров назначен советником главы «Роснефти» Игоря Сечина в ранге вице-президента и занимается взаимодействием с президентской комиссией по ТЭК, а также курирует специальные стратегические проекты компании, в том числе программу по развитию генетических технологий.

Сохранил свое кресло и главный геолог Андрей Поляков.

Региональный компонент Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Ранее он работал в структуре Эдуарда Худайнатова «Нефтегазхолдинг», и его часто называют приближенным человеком к бывшему главе «Роснефти». Учитывая, что сейчас проект «Восток ойл» является приоритетным и для «Роснефти», и для ННК, вероятно, что это и стало основанием для того, чтобы Поляков сохранил свое место в правлении, — отмечает Екатерина Косарева.

Покинул свое кресло вице-президент по внутреннему сервису — его занимал Эрик Морис Лирон, работавший в свое время в Schlumberger. Также ранее в правление входили руководитель службы внутреннего аудита компании Геннадий Букаев (генеральный директор «Роснефтегаза»), финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь — вице-президент Елена Завалеева, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, руководитель аппарата компании Юрий Курилин и руководитель службы безопасности Урал Латыпов.

Все они, как отмечается в сообщении «Роснефти», продолжат свою работу в компании, выполняя закрепленные за ними функциональные обязанности, а также обеспечивая деятельность правления по курируемым направлениям.