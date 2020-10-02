Центр молодежного инновационного творчества открыли в Иркутске

Новый Центр молодежного инновационного творчества Digitlab торжественно открыли в Иркутске. Заведение будет действовать на базе библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Средства на создание ЦМИТ были получены в рамках конкурса, проводимого министерством экономического развития Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Центре школьники и молодежь могут приобрести навыки работы с 3D-графикой, созданием AR/VR приложений, 3D-программирования и моделирования, 3D-прототипирования; выполнять работы, связанные с искусственным интеллектом и компьютерным зрением; индивидуально или в рамках проектных групп разрабатывать проекты в IT-сфере.

На сегодняшний день на территории Иркутской области открыты уже четыре Центра молодежного инновационного творчества в Иркутске, по одному в Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Тулуне, Усть-Куте, Шелехове. Каждый из них получил субсидию на развитие в размере от 4,5 до 6 млн рублей из регионального бюджета.