Пумы вышли на улицы столицы Чили

На улицах столицы Чили города Сантьяго всё чаще стали появляться пумы, они же горные львы или кугуары. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил глава района Лас Кондес Хоакин Лавин на своей странице в Twitter.

Он обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность. Как говорится в сообщении чиновника, за последние девять дней уже четвертый хищник появился на улицах мегаполиса.

Также Лавин опубликовал и видеоролик, на котором животное прогуливается по улицам города.

Сантьяго окружен лесами и заповедниками, поэтому дикие животные иногда оказываются на улицах чилийской столицы. Однако в последнее время число выходов зверей в город резко выросло.

В конце сентября на видео попала пума, которая охотилась за детьми в городе Пасифика в Калифорнии. От них хищницу отогнал местный житель.